Пошлины Трампа: Индекс DAX обвалился на десять процентов

Мировые фондовые рынки продолжают стремительно падать на фоне введения США крупных пошлин на импорт товаров со всего мира. Немецкий фондовый индекс DAX в начале торгов в понедельник, 7 апреля, обвалился почти на десять процентов. В первые минуты он упал более чем на 2 100 пунктов до 18 489 пунктов. Позднее последовал небольшой отскок, и немецкий биржевой индикатор вновь достиг 19 000 пунктов. До этого обрушились азиатские фондовые рынки.

DAX уже значительно потерял в цене в предыдущие два торговых дня, и недельные потери превысили восемь процентов. Это стало крупнейшим недельным падением с момента российского вторжения в Украину в начале 2022 года.

Падение на азиатских рынках