Пошлины Трампа: Индекс DAX обвалился на десять процентов

Мировые фондовые рынки продолжают стремительно падать на фоне введения США крупных пошлин на импорт товаров со всего мира. Немецкий фондовый индекс DAX в начале торгов в понедельник, 7 апреля, обвалился почти на десять процентов. В первые минуты он упал более чем на 2 100 пунктов до 18 489 пунктов. Позднее последовал небольшой отскок, и немецкий биржевой индикатор вновь достиг 19 000 пунктов. До этого обрушились азиатские фондовые рынки.
DAX уже значительно потерял в цене в предыдущие два торговых дня, и недельные потери превысили восемь процентов. Это стало крупнейшим недельным падением с момента российского вторжения в Украину в начале 2022 года.
Падение на азиатских рынках
В Токио индекс Nikkei, включающий 225 компаний, закрылся с падением на 7,83 процента и составил 31 136,58 пункта. В утренних торгах японский ключевой индекс временно снижался почти на 9 процентов до уровня 30 793 пунктов, что стало самым низким значением с осени 2023 года.
Фондовые рынки Китая в пятницу, 4 апреля, оставались закрытыми из-за праздника. В понедельник индекс CSI-300, включающий важнейшие китайские акции материкового Китая, упал на 7,8 процента незадолго до закрытия торгов. Индекс Hang Seng в специальном административном районе Гонконг рухнул на 11,5 процента.
Торговый конфликт США и ЕС
Разрядки в торговом конфликте между США и ЕС пока не видно. Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп выразил готовность к переговорам при определенных условиях, его министр торговли Ховард Латник ранее подчеркивал, что администрация США продолжит жесткий курс с высокими ввозными пошлинами на товары практически из всех стран.
Министры торговли стран Евросоюза 7 апреля собираются в Люксембурге для обсуждения стратегии, которая позволит убедить Трампа отказаться от дополнительных импортных пошлин.