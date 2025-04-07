2025.04.07 12:35

Пошлины Трампа: Индекс DAX обвалился на десять процентов

 
Deutsche Welle
Akcijos krenta: Kinijos atsakas į Trumpo tarifus kursto prekybos karą
Akcijos krenta: Kinijos atsakas į Trumpo tarifus kursto prekybos karą
ФОТО: Arne Dedert | Scanpix

Мировые фондовые биржи продолжает трясти после объявления президентом США пошлин на товары со всего мира. Немецкий биржевой индекс DAX рухнул почти на десять процентов.

Мировые фондовые рынки продолжают стремительно падать на фоне введения США крупных пошлин на импорт товаров со всего мира. Немецкий фондовый индекс DAX в начале торгов в понедельник, 7 апреля, обвалился почти на десять процентов. В первые минуты он упал более чем на 2 100 пунктов до 18 489 пунктов. Позднее последовал небольшой отскок, и немецкий биржевой индикатор вновь достиг 19 000 пунктов. До этого обрушились азиатские фондовые рынки.

DAX уже значительно потерял в цене в предыдущие два торговых дня, и недельные потери превысили восемь процентов. Это стало крупнейшим недельным падением с момента российского вторжения в Украину в начале 2022 года.

Падение на азиатских рынках

В Токио индекс Nikkei, включающий 225 компаний, закрылся с падением на 7,83 процента и составил 31 136,58 пункта. В утренних торгах японский ключевой индекс временно снижался почти на 9 процентов до уровня 30 793 пунктов, что стало самым низким значением с осени 2023 года.

Фондовые рынки Китая в пятницу, 4 апреля, оставались закрытыми из-за праздника. В понедельник индекс CSI-300, включающий важнейшие китайские акции материкового Китая, упал на 7,8 процента незадолго до закрытия торгов. Индекс Hang Seng в специальном административном районе Гонконг рухнул на 11,5 процента.

Торговый конфликт США и ЕС

Разрядки в торговом конфликте между США и ЕС пока не видно. Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп выразил готовность к переговорам при определенных условиях, его министр торговли Ховард Латник ранее подчеркивал, что администрация США продолжит жесткий курс с высокими ввозными пошлинами на товары практически из всех стран.

Министры торговли стран Евросоюза 7 апреля собираются в Люксембурге для обсуждения стратегии, которая позволит убедить Трампа отказаться от дополнительных импортных пошлин.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Deutsche Welle
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии