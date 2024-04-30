Португалия отказалась выплачивать репарации бывшим колониям

О необходимости возместить ущерб ранее заявил президент страны Марселу Ребелу ди Соуза.
В заявлении правительства, которое приводит агентство, говорится, что оно стремится к "углублению взаимных отношений, уважению исторической правды и все более интенсивному и тесному сотрудничеству, основанному на примирении братских народов". Однако у него, как и у предыдущих правительств, "нет процесса или программы конкретных действий" по выплате репараций.
При этом правительство назвало отношения с бывшими колониями "по-настоящему прекрасными" и обратило внимание на сотрудничество в сферах образования, языка, культуры, здравоохранения и экономики.
Президент Португалии говорил, что страна несет ответственность за преступления в колониальную эпоху, и призывал "оплатить расходы". В частности, он предлагал списать долги бывшим колониям и предоставить им финансирование. Это вызвало резкую критику со стороны правых партий, отмечает Reuters.