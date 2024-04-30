Португалия отказалась выплачивать репарации бывшим колониям

В заявлении правительства, которое приводит агентство, говорится, что оно стремится к "углублению взаимных отношений, уважению исторической правды и все более интенсивному и тесному сотрудничеству, основанному на примирении братских народов". Однако у него, как и у предыдущих правительств, "нет процесса или программы конкретных действий" по выплате репараций.