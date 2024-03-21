Португалией впервые за многие годы будут руководить правые. Премьер-министром страны назначен Луиш Монтенегру

"Президент Республики предложил мне сформировать правительство. 28 марта я представлю ему состав будущего правительства, мы также договорились, что датой инаугурации станет 2 апреля", — заявил на встрече с прессой Монтенегру после встречи с президентом страны Марселу Ребелу де Соузой.

Монтенегру, восемь лет находившийся в оппозиции правящей Социалистической партии, возглавит правое правительство меньшинства, поскольку на состоявшихся в марте досрочных парламентских выборах ни одна из партий не смогла получить большинство голосов избирателей.

Последний раз правые находились у власти в Португалии с 2011 по 2015 год.

Кабинет министров Луиша Монтенегру станет первым за многие годы правым правительством, однако его конкретные очертания пока не ясны.