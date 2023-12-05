Порох, подгоревшее мясо или пирожные: астронавты NASA рассказали, чем пахнет космос

В космосе – почти идеальный вакуум, а значит нет запаха. Однако, по словам астронавтов, когда они возвращались на станцию ​​и снимали шлемы, то "улавливали легкий аромат космоса". Его также подмечают работники космической станции после открытия шлюзов, рассказывает "Украинская правда".

" Космос точно имеет запах, который отличается от чего-либо другого" , – заявил астронавт NASA Доминик "Тони" Антонелли. Он выходил в открытый космос в 2009 году.

Обычно этот запах сравнивают с раскаленным металлом, подгоревшим мясом или пирожными, отработанным порохом и сваркой металла, добавляют в NASA. Астронавт Томас Джонс сравнил этот запах с озоном.

Существует несколько возможных объяснений этого запаха, говорит диспетчер полётов в открытом космосе Миранда Нельсон.

Одно связано с "плавающим" кислородом вокруг Международной космической станции. Ультрафиолетовые лучи солнца могут расщеплять молекулы кислорода, состоящие из двух атомов на отдельные.