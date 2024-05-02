2024.05.02 12:04

Попытка поджога варшавской синагоги

 
Euronews
ФОТО: DELFI (K.&#268;achovskio nuotr.)

Президент Польши и другие политики осудили нападение на синагогу Нозиков в Варшаве. Неизвестный бросил в здание коктейль Молотова.

Президент Польши Анджей Дуда осудил нападение на синагогу в столице Варшаве, назвав его позорным.

" В Польше нет места антисемитизму!" - написал глава государства в социлаьной сети Х.


С осуждениями выступили и другие польские политики, а также еврейская община.

Синагога Нозиков - единственная из крупнейших синагог Варшавы, уцелевшая после Второй мировой войны.

По данным полиции, минувшей ночью неизвестный пытался поджечь здание с помощью коктейля Молотова. Ёмкость с горючей смесью разбилась о стену здания. Пожар был потушен, никто не пострадал.

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