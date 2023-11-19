Попросивший помощи у Зеленского подросток из Мариуполя покинул Россию

В ноябре также стало известно, что подростка обязали явиться в подмосковный военкомат в декабре нынешнего года, когда ему исполнится 18 лет. Официальный опекун Ермохина в России Ирина Рудницкая в беседе с русской службой медиакомпании BBC заявила, что речь не идет о вручении повестки и в военкомате лишь сверят данные Богдана, поскольку у него есть отсрочка от армии.

Богдан Ермохин потерял родителей в 8 лет. До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он учился в металлургическом колледже в Мариуполе, а его законным опекуном был директор учебного заведения. После оккупации Мариуполя подросток был вывезен на территорию РФ и передан под опеку Ирине Рудницкой, известной активистке и давней соратнице Марии Львовой-Беловой. В марте 2023 года Ермохин, к тому времени получивший паспорт РФ, попытался сбежать из России в Украину, но был задержан российскими силовиками вблизи белорусско-украинской границы. Львова-Белова заявила, что Ермохина "пытались выманить на территорию Украины с помощью манипуляций и угроз".