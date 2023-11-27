Понедельник в Чехии - день протеста

Конфедерация профсоюзов (ЦМКОС) призвала работников многих компаний прекратить работу на час.

Ожидается, что в Праге на митинг соберутся тысячи людей.

Премьер-министр Петр Фиала обвинил профсоюзы в безответственном поведении и использовании тяжелого положения страны.

Подпись президента несколько дней назад дала зеленый свет пакету консолидации государственных финансов.

В течение следующих двух лет ожидается экономия в размере 6 миллиардов долларов. евро.

Это приведет, среди прочего, к повышению налогов на алкоголь, сигареты и минеральную воду, а также к земельному налогу и сокращению расходов.