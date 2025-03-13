Помощник Путина: Россия не хочет временного прекращения огня

„Мы считаем, что наша цель — это долгосрочное мирное урегулирование, мы к этому стремимся, мирное урегулирование, которое учитывает законные интересы нашей страны, наши известные озабоченности. Какие-то шаги, которые имитируют мирные действия, мне кажется, никому не нужны в данной ситуации“, — сказал Ушаков.

Он отметил, что представил позицию России в ходе разговора с советником по нацбезопасности США Майком Уолцем. „Я, естественно, прокомментировал достигнутые договоренности о временном перемирии, изложил нашу позицию по поводу того, что это ни что иное как временная передышка для украинских военных, больше ничего“, — цитирует Ушакова РБК.