Помощник Путина: Россия не хочет временного прекращения огня

„Мы считаем, что наша цель — это долгосрочное мирное урегулирование, мы к этому стремимся, мирное урегулирование, которое учитывает законные интересы нашей страны, наши известные озабоченности. Какие-то шаги, которые имитируют мирные действия, мне кажется, никому не нужны в данной ситуации“, — сказал Ушаков.
Он отметил, что представил позицию России в ходе разговора с советником по нацбезопасности США Майком Уолцем. „Я, естественно, прокомментировал достигнутые договоренности о временном перемирии, изложил нашу позицию по поводу того, что это ни что иное как временная передышка для украинских военных, больше ничего“, — цитирует Ушакова РБК.
Помощник президента РФ добавил, что Владимир Путин 13 марта может высказать „более конкретные и содержательные оценки“ по поводу предложения ввести временный режим прекращения огня в Украине.
Власти США в ходе переговоров с Украиной, прошедших 11 марта, предложили ввести 30-дневное прекращение огня на всей линии фронта. Киев поддержал это предложение.