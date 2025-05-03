Помощь в сектор Газа могут начать поставлять в обход ХАМАС

Израильские и американские чиновники, а также представители международных организаций и частных компаний близки к соглашению о новом способе поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, пишет со ссылкой на источники издание Axios в пятницу, 2 мая. Предполагается, что ее будут передавать напрямую местному населению, что помешает контролировать ее распределение ХАМАС.
По сведениям издания, с израильской стороны в переговорах участвовал министр стратегического планирования страны Рон Дермер. Неназванный представитель Госдепартамента сообщил изданию, что новый механизм - это „повод для радости“. „Мы понимаем, что этот механизм будет доставлять помощь людям, которые в ней нуждаются, в соответствии с нашими принципами: мы поддерживаем поток гуманитарной помощи с гарантиями того, что помощь не будет перенаправлена, разграблена или использована не по назначению террористическими группами, такими как ХАМАС и палестинский „Исламский джихад““, - приводит его слова Axios.
Чиновник также выразил надежду, что все агентства ООН и международные организации по оказанию помощи „будут действовать в рамках данного механизма, чтобы гарантировать, что ХАМАС не будет иметь доступа к этим важнейшим ресурсам“.
Во главе распределения гумпомощи встанет новая организация
Axios пишет, что контролировать распределение гуманитарной помощи в секторе Газа по новому механизму будет специальный фонд, поддерживаемый государствами и благотворительными организациями.
На территории сектора откроются специальные центры, куда семьи смогут приходить раз в неделю, чтобы получить специальный пакет с помощью, которой хватит на семь дней. „Израиль обязался профинансировать и выполнить масштабные инженерные работы, необходимые для создания инфраструктуры безопасных мест распределения помощи“, - поделился с журналистами осведомленный источник.
Он добавил, что за доставку продуктов и обеспечение безопасности новых центров будет отвечать частная американская компания. Израильские чиновники также указали, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не будет доставлять гумпомощь и присутствовать на пунктах ее раздачи.
Новый механизм хотят наладить уже в ближайшее время
По данным гуманитарных агентств ООН, запасы продовольствия в секторе Газа иссякнут через несколько дней. Израильская сторона настаивает, что их хватит на три-четыре недели. Ранее она утверждала, что движение ХАМАС зарабатывает на продаже гуманитарной помощи в секторе миллионы долларов, которые впоследствии тратит на зарплаты членов своего военного крыла.
Новый механизм поставок планируют запустить уже в ближайшее время, утверждает Axios. По данным издания, американская сторона хочет, чтобы он начал работать к началу визита Дональда Трампа на Ближний Восток, который, предположительно, состоится 13 мая.
Ожидается, что предложенные меры могут также ослабить потенциал ХАМАС и его власть в в секторе Газа.