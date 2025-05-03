Помощь в сектор Газа могут начать поставлять в обход ХАМАС

Израильские и американские чиновники, а также представители международных организаций и частных компаний близки к соглашению о новом способе поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, пишет со ссылкой на источники издание Axios в пятницу, 2 мая. Предполагается, что ее будут передавать напрямую местному населению, что помешает контролировать ее распределение ХАМАС.

По сведениям издания, с израильской стороны в переговорах участвовал министр стратегического планирования страны Рон Дермер. Неназванный представитель Госдепартамента сообщил изданию, что новый механизм - это „повод для радости“. „Мы понимаем, что этот механизм будет доставлять помощь людям, которые в ней нуждаются, в соответствии с нашими принципами: мы поддерживаем поток гуманитарной помощи с гарантиями того, что помощь не будет перенаправлена, разграблена или использована не по назначению террористическими группами, такими как ХАМАС и палестинский „Исламский джихад““, - приводит его слова Axios.