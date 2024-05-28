Польский военный получил ножевое ранение на границе с Беларусью

Инцидент произошёл в половину пятого утра на участке рядом с деревней Дубиче-Церкевне у Беловежской пущи. Как сообщила пресс-секретарь 16-й Поморской дивизии майор Магдалена Костиньская, нападавший просунул руку с ножом через ограждение у границы. Раненый солдат доставлен в больницу в городе Хайнувка, его жизни ничего не угрожает. О задержании подозреваемого не сообщалось.

Польша привлекла армию к охране белорусской границы в 2021 году на фоне миграционного кризиса, в котором власти стран Евросоюза обвиняют режим Александра Лукашенко. Через границу Беларуси в Евросоюз начали прорываться группы граждан третьих стран, при попустительстве или прямой поддержке властей в Минске.