Польский ответ Средиземноморью: скрытые жемчужины Польши на Балтийском побережье

У большинства туристов Польша ассоциируется с такими крупными историческими городами, как Краков и Варшава, известными своим динамичным искусством и культурой, средневековой архитектурой и оживленными барами. Для многих, кто приезжает в Польшу впервые, эти оживленные города действительно могут стать прекрасной возможностью увидеть страну. Тем не менее у Польши есть еще одна малоизвестная сторона, о которой знает далеко не каждый, даже самый опытный путешественник. Это солнце, песок и морские курорты.