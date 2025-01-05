Польский ответ Средиземноморью: скрытые жемчужины Польши на Балтийском побережье

„Большинство людей, вероятно, не ассоциируют Польшу с песчаными пляжами и скалами. Однако здесь есть красивая береговая линия с большим количеством деревушек“ — объясняет директор Польского национального туристического офиса в Лондоне Дорота Войцеховская.
Побережье Балтийского моря простирается на 770 километров, здесь можно найти и красоту моря, и богатую историю, и восхитительные спа-курорты. Туристы смогут открыть для себя живописные скалы и широкие пляжи с россыпью янтаря на берегу. Это место называют „бесценным сокровищем Балтийского моря“.
Каждый год в Польше проводят чемпионат мира по сбору янтаря, на котором сходятся заядлые коллекционеры и любопытные новички, стремящиеся попробовать себя в сборе окаменелой смолы.
Вот несколько наиболее колоритных прибрежных городов Польши - ведь свой летний отпуск нужно планировать заранее!
Сопот: солнце, песок и самый длинный пирс в Европе
Приморский город Сопот — это классический пляжный курорт с уникальным польским колоритом. Сопот с его белыми песками и аккуратными парками является одним из самых оживленных приморских городов на побережье Балтийского моря.
„Сопот подарит вам бескрайние золотые пески и самый длинный деревянный пирс в Европе“, — рассказывает Войцеховская.
Характерная достопримечательность городского побережья — пирс Сопота, или „Molo w Sopocie“ по-польски — сконструированный в стиле XIX века. Пирс Сопота начинается на улице Монте-Кассино — центре развлечений, ресторанов и магазинов — и выдается на 511,5 метров в Гданьский залив. Эта конструкция была построена в 1827 году и изначально считалась частью гавани. После ремонта и ряда реконструкций пирс превратился в первоклассное место отдыха.
Впрочем, Сопот — это не только пирс. На главном пляже города можно наткнуться на несколько очаровательных кафе, бутиков и баров, где можно пообщаться за чашечкой кофе, пинтой местного пива или рожком мороженого.
Гданьск: прибрежный город с большой историей
Всего в нескольких минутах езды от Сопота находится Гданьск — еще один прибрежный город с большой историей. Будучи одним из самых живописных городов Польши, Гданьск в первую очередь известен своими красочными фасадами и исторической архитектурой.
По словам Войцеховской, Гданьск — это „польская жемчужина“, сочетающая в себе обаяние городской жизни и расслабленность пляжного отдыха.
История Гданьска насчитывает столетия. Когда-то этот город был одним из центров морской торговли. Даже сейчас на его территории можно найти такие достопримечательности, как средневековый Гданьский кран и национальный морской музей. На площади под названием Длинный рынок можно обнаружить великолепную архитектуру и невероятно вкусную еду. Отдельное удовольствие — прогуляться вдоль реки Мотлава.
Гданьск также является местом зарождения движения „Солидарность“, одного из сильнейших демократических сообществ страны.
Леба: подвижные дюны Словинского национального парка
Прибрежный город Леба известен своими обширными песчаными берегами и кристально чистыми водами, которые чистейшими на всем Балтийском побережье Польши.
В популярные туристические месяцы здесь можно найти множество прилавков с едой. Больше всего здесь, конечно, рыбы — жареной и копченой, на любой вкус.
Любителям природы может приглянуться расположенный неподалеку Словинский национальный парк, где растут уникальные растения: травы дюн, прибрежные сосновые леса и различные болотные растения. Там же обитает сразу несколько редких видов птиц - филины, бакланы, черные аисты.
Этот природный заповедник также известен своими огромными „движущимися дюнами“, которые постоянно трансформируют его внешний вид. Высота некоторых дюн достигает более 40 метров — они меняют форму под воздействием ветра.
Колобжег: малоизвестный оздоровительный центр Польши
Колобжег, расположенный в Западной Померании, в устье реки Парсета, издавна считается местом для оздоровления и релаксации. Один из самых больших спа-центров Польши располагает ценными природными ресурсами, такими как лечебные грязи и солевые ванны, которые ценятся за свои целебные свойства.
Низменный морской климат курорта обогащает местный воздух частицами озона и йода, создавая невероятно благоприятную среду для здоровья дыхательной и сердечно-сосудистой систем.
Морские ванны Колобжега привлекали туристов с начала XIX века. Однако только к 1967 году город официально получил статус курорта. В исторических соляных постройках города используют природный рассол, а не нагретую морскую воду, как это делают в большинстве других прибрежных курортов.
На сегодняшний день Колобжег — крупнейший спа-курорт Польши, оснащенный самым современным оборудованием, предлагающий лечение самых различных заболеваний: от астмы до заболеваний щитовидной железы.
Помимо спа-курортов в Колобжеге также можно обнаружить весьма симпатичную архитектуру, особенно выделяются старинный маяк и готический собор, а также пристань для яхт, выполненная в современном стиле.
Труймясто: пляжи и культура
Труймясто - Гданьск, Сопот и Гдыня - могут стать частью одного туристического тура. Все три города связаны друг с другом и имеют прекрасную транспортную доступность. „От Гданьска до Сопота 20 минут езды“, — объясняет Войцеховска.
Гданьск — старейший из трех польских городов, важный в контексте современной истории Польши. Расположенный между Гданьском и Гдыней Сопот — классический город-курорт, созданный для расслабления. Гдыня — самый молодой и самый оживленный из трех городов, который может похвастаться оживленной гаванью, многочисленными культурными мероприятиями и модернистской архитектурой.
Городские фестивали, среди которых музыкальный фестиваль Open’er и кинофестиваль в Гдыне, всегда привлекают оживленную и творческую аудиторию. В список культурной программы входят посещение военного эсминца, местного аквариума, а также Морского бульвара, с которого открываются впечатляющие виды на море.