Польские власти близки к прекращению блокады границы с Украиной

 
"Голос Америки"
Donaldas Tuskas
Donaldas Tuskas
ФОТО: EPA - ELTA

Правительство Польши близко к прекращению блокады нескольких пограничных переходов с Украиной водителями грузовиков, сообщил премьер-министр Дональд Туск.

Польские водители блокируют несколько пунктов пересечения границы с Украиной с 6 ноября.

Они требуют от Европейского Союза восстановить систему, при которой украинским компаниям нужно было получать разрешения для работы в странах блока, а европейским дальнобойщикам – для въезда в Украину.

"Мы близки к пониманию, что наши действия могут принести результаты – как переговоры в Киеве, так и в Брюсселе", – заявил Туск на пресс-конференции.

"Не думаю, что мы добьемся максимума, которого хотят дальнобойщики, но, похоже, то, что может быть достигнуто, позволит нам убрать эмоции и снять блокаду на границе", – указал Туск.

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"Голос Америки"
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