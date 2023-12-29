Польские власти близки к прекращению блокады границы с Украиной

Польские водители блокируют несколько пунктов пересечения границы с Украиной с 6 ноября.

Они требуют от Европейского Союза восстановить систему, при которой украинским компаниям нужно было получать разрешения для работы в странах блока, а европейским дальнобойщикам – для въезда в Украину.

"Мы близки к пониманию, что наши действия могут принести результаты – как переговоры в Киеве, так и в Брюсселе", – заявил Туск на пресс-конференции.