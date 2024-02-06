Польские спецслужбы, вероятно, прослушивали Светлану Тихановскую

„Георге Кристеску, президент гостиничного холдинга PHH, куда входит и варшавская сеть Marriott, заранее предупредил члена партии PIS Иоахима Брудзинского о встрече Светланы Тихановской с несколькими известными представителями „Гражданской платформы", в том числе и Томашем Семоняком, ныне являющимся членом Совета министров Польши и координатором спецслужб страны.

Согласно официальному следствию, слежка спецслужб за представителями Дональда Туска происходила в период с 2019 по 2021 годы и также включала в себя тайное прослушивание встречи некоторых политиков „Гражданской платформы" со Светланой Тихановской в варшавском отеле Marriott возле аэропорта имени Шопена.

По информации польского издания Gazeta Wyborcza , которую передает Polsat News, польское Агентство внутренней безопасности (ABW) во время правления в Польше партии PIS (Право и справедливость) могло „незаконно прослушивать" не только представителей тогдашней польской оппозиции — партии „Гражданская платформа" Дональда Туска , — но и Светлану Тихановскую.

В своем предупреждении Кристеску отметил, что на встрече будет присутствовать „санитарный врач" — неформальный знак польских спецслужб, что будет установлено прослушивание, или среди сотрудников отеля будут агенты ABW", — пишет Gazeta Wyborcza со ссылкой на расследование.

Факт проведения расследования подтвердил и сам министр Семоняк, „который назвал всю ситуацию шокирующей, особенно если учесть вовлечение в нее Светланы Тихановской, которая и так натерпелась в своей стране из-за тоталитарных ограничений".

Семоняк надеется, что все виновные „понесут суровое наказание".

По версии следствия, к незаконной слежке могут быть причастны не только Георге Кристеску, Иоахим Брудзинский и некоторые другие члены партии PIS, но и бывший министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский и его заместитель Мацей Вонсик.