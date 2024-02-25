Польские фермеры заблокировали главную магистраль в Германию

Ожидается, что в понедельник министры сельского хозяйства ЕС встретятся в Брюсселе, чтобы обсудить новые предложения Европейской комиссии, вызывающие недовольство фермеров по всей Европе.

Один из организаторов сообщил агентству AFP, что магистраль может быть разблокирована в понедельник, 26 февраля. "Это будет зависеть от вещей, которые мы не можем предсказать. Нам нужно начать относиться к себе серьезно", - сказал представитель фермеров.

Блокада автомагистрали А2 возле города Слубице на границе с Германией началась в 13.00 по местному времени, сообщил пресс-секретарь местной полиции. Изначально фермеры планировали устроить 25-дневную блокаду, однако после переговоров с местными предприятиями и перевозчиками сократили ее срок.

Как отмечает AFP, польские аграрии выступают против так называемого "Зеленого пакта для Европы" (Green deal) - концепции превращения Европы к 2050 году в первый климатически нейтральный континент планеты. Фермеры утверждают, что сильнее остальных страдают от повышения налогов и других ограничений.

Польские фермеры также продолжают блокировать пункты пропуска на границе с Украиной, выступая против недобросовестной, по их словам, конкуренции со стороны более дешевой украинской продукции.

Уничтожение украинского зерна

Кроме того, 25 февраля на одном из вокзалов Польши были открыты несколько запломбированных вагонов с украинским зерном, следовавшим в порт Гданьска для отправки дальше, сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.