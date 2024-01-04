Польские фермеры возобновили блокаду перехода на границе с Украиной

Фермеры не пропускают грузовые автомобили, в связи с чем «сложности могут возникнуть как с выездом из Польши, так и въездом» в Украину, пишет украинское ведомство.
По его информации, сейчас в очереди на въезд в Украину на КПП сейчас ждут около 800 грузовых машин.
При этом организаторы акции не планируют мешать проезду автобусов и легковых автомобилей.
По данным агентства «Укринформ», которое ссылается на лидера организации польских фермеров Романа Кондрува, блокада будет продолжаться до 3 февраля.
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