Польские фермеры возобновили блокаду перехода на границе с Украиной

 
bbcrussian.com
Lenkijos ūkininkų protestas
Lenkijos ūkininkų protestas
ФОТО: Zuma Press / Scanpix
Украинская пограничная служба сообщает, что польские фермеры с 09:00 по местному времени возобновили блокаду пограничного перехода "Медыка" (с украинской стороны этот КПП называется "Шегини").

Фермеры не пропускают грузовые автомобили, в связи с чем «сложности могут возникнуть как с выездом из Польши, так и въездом» в Украину, пишет украинское ведомство.

По его информации, сейчас в очереди на въезд в Украину на КПП сейчас ждут около 800 грузовых машин.

При этом организаторы акции не планируют мешать проезду автобусов и легковых автомобилей.

По данным агентства «Укринформ», которое ссылается на лидера организации польских фермеров Романа Кондрува, блокада будет продолжаться до 3 февраля.

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