Польские фермеры возобновили блокаду перехода на границе с Украиной

Фермеры не пропускают грузовые автомобили, в связи с чем «сложности могут возникнуть как с выездом из Польши, так и въездом» в Украину, пишет украинское ведомство.

По его информации, сейчас в очереди на въезд в Украину на КПП сейчас ждут около 800 грузовых машин.

При этом организаторы акции не планируют мешать проезду автобусов и легковых автомобилей.