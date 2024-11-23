Польские фермеры вновь заблокировали проезд в Украину

Две причины новых протестов

На этот раз протесты польских аграриев проходят по двум причинам, которые не касаются Украины напрямую. Первая, как передают журналисты - это невыполнение требования сохранить размер сельскохозяйственного налога в 2024 году на уровне 2023 года. Вторая -“беспокойство относительно подписания Европейским Союзом соглашения о свободной торговле“ с несколькими странами Южной Америки - Бразилией, Аргентиной, Парагваем и Уругваем. Фермеры требуют не повышать налоги и не подписывать соглашение.

Автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной впервые были заблокированы 6 ноября 2023 года. Тогда перевозчики из Польши требовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. 27 ноября к протестующим присоединились польские фермеры из организации „Обманутая деревня“, которые начали блокировать КПП „Шегини - Медыка“. Недовольство аграриев было вызвано не только увеличением налогов и урезанием субсидий, но и решением Еврокомиссии снять торговый запрет на украинское зерно.