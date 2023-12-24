Польские фермеры приостанавливают протесты на границе с Украиной

Польские фермеры согласились с утра воскресенья приостановить акцию протеста и разблокировать границу на погранпереходе Шегини-Медыка между Польшей и Украиной, после устного согласия польских властей выполнить их требования.

Вместе с тем участники акции протеста заявили, что блокада границы может быть продолжена 2 или 3 января 2024 года, если они не получат письменных гарантий от правительства, сообщает польское информационное агентство PAP.

Вместе с тем польские дальнобойщики продолжат блокировать три других погранперехода на рождественские праздники, заявив, что будут пропускать только один грузовик каждые три часа, а не три каждый час как было ранее.

С 6 ноября польские водители блокируют несколько пунктов пересечения границы с Украиной, требуя от Европейского союза восстановить систему выдачи лицензий на работу в ЕС для украинских перевозчиков. Это требование было снято после вторжения России в Украину.