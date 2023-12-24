Польские фермеры приостанавливают протесты на границе с Украиной

 
"Голос Америки"
Delfi.ru: Lenkijos ir Ukrainos siena, ar gresia Moldovai eskalacija iš Rusijos pusės?
Delfi.ru: Lenkijos ir Ukrainos siena, ar gresia Moldovai eskalacija iš Rusijos pusės?
Протестующие польские фермеры разблокировали ключевой пограничный пункт Шегини-Медыка между Польшей и Украиной. Об этом заявила в субботу министр экономики Украины Юлия Свириденко. Она считает, что это "важное улучшение ситуации на западной границе".

Польские фермеры согласились с утра воскресенья приостановить акцию протеста и разблокировать границу на погранпереходе Шегини-Медыка между Польшей и Украиной, после устного согласия польских властей выполнить их требования.

Вместе с тем участники акции протеста заявили, что блокада границы может быть продолжена 2 или 3 января 2024 года, если они не получат письменных гарантий от правительства, сообщает польское информационное агентство PAP.

Вместе с тем польские дальнобойщики продолжат блокировать три других погранперехода на рождественские праздники, заявив, что будут пропускать только один грузовик каждые три часа, а не три каждый час как было ранее.

С 6 ноября польские водители блокируют несколько пунктов пересечения границы с Украиной, требуя от Европейского союза восстановить систему выдачи лицензий на работу в ЕС для украинских перевозчиков. Это требование было снято после вторжения России в Украину.

К протесту польских дальнобойщиков присоединились польские фермеры, которые требовали у правительства не повышать налоги и предоставить им субсидии на кукурузу.

После встречи в Киеве заместитель министра инфраструктуры Польши заявил, что он надеется урегулировать вопросы с дальнобойщиками до конца года. По данным Таможенного управления Польши, в субботу ожидание для грузовых фур на переходе Дорохуск составило 77 часов.

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"Голос Америки"
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