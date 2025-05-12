Польша закрывает российское генконсульство в Кракове

Польша обвинили спецслужбы РФ в поджоге ТЦ в Варшаве

Пожар 12 мая 2024 года произошел в торговом центре (ТЦ) Marywilska в Варшаве, полностью выгорели 1400 магазинов и точек обслуживания покупателей торгового центра. Спустя год расследования в Польше заявили, что причиной стал поджог, организованный российскими спецслужбами.

„Мы обладаем глубокими знаниями о порядке и ходе поджога, а также о том, как он был задокументирован преступниками. Их деятельность организовывалась и направлялась лицом, находящимся в Российской Федерации. Часть преступников уже задержана, остальные установлены и разыскиваются“, - сообщил министр внутренних дел и администрации, координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк. Российская сторона пока не прокомментировала выводы польских спецслужб.