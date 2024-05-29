Польша восстановит буферную зону на границе с Беларусью

Польша восстановит заградительную полосу на границе с Беларусью после нападения с ножом на польского военнослужащего. "Нам рекомендовали быстро восстановить 200-метровую буферную зону в этом районе", - заявил в среду, 29 мая, премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе визита пограничной деревни Дубиче-Церкевне.

По его словам, в данном регионе необходимые эффективные действия польского государства. Охранная зона, которая была создана в 2021 году тогдашним правительством Польши, будет восстановлена на следующей неделе, сообщается далее.