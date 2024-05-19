2024.05.19 14:44

Польша вложит около $2,5 млрд в укрепление границ с РФ и Беларусью

 
Радио Свобода
Lenkijos ir Baltarusijos siena
Lenkijos ir Baltarusijos siena
ФОТО: Reuters / Scanpix

Правительство Польши намерено вложить 10 миллиардов злотых (около 2,5 миллиарда долларов) в укрепление охраны границ с Россией и Беларусью. Об этом заявил премьер-министр Дональд Туск. Он рассказал, что работы в рамках проекта "Щит-Восток" уже начаты.

Туск подчеркнул, что Польша, находящаяся на восточном фланге НАТО и Евросоюза, несёт ответственность не только за собственную безопасность, но и за безопасность всей Европы – в особенности сейчас, когда на востоке Европейского континента идёт полномасштабная война, и Россия и Беларусь воспринимаются как угроза европейскому миру.


Премьер-министр сказал, что вдоль границ будут строиться дополнительные фортификационные сооружения и инженерные системы, которые предотвратят возможное вторжение противника. Подробностей он не привёл. Однако белорусский государственный телеканал ОНТ рассказал, что польские военные уже проводят работы по укреплению границ, в первую очередь водных. На реках и озёрах, по которым проходит граница Польши и Беларуси, устанавливают камеры дневного и ночного видения и электронные датчики движения.

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Радио Свобода
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