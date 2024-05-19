Польша вложит около $2,5 млрд в укрепление границ с РФ и Беларусью

Туск подчеркнул, что Польша , находящаяся на восточном фланге НАТО и Евросоюза , несёт ответственность не только за собственную безопасность, но и за безопасность всей Европы – в особенности сейчас, когда на востоке Европейского континента идёт полномасштабная война, и Россия и Беларусь воспринимаются как угроза европейскому миру.



Премьер-министр сказал, что вдоль границ будут строиться дополнительные фортификационные сооружения и инженерные системы, которые предотвратят возможное вторжение противника. Подробностей он не привёл. Однако белорусский государственный телеканал ОНТ рассказал, что польские военные уже проводят работы по укреплению границ, в первую очередь водных. На реках и озёрах, по которым проходит граница Польши и Беларуси, устанавливают камеры дневного и ночного видения и электронные датчики движения.

