Польша сможет отказывать в убежище мигрантам, въезжающим через Беларусь

Ограничение начнет действовать со дня публикации документа. Днем ранее президент Польши Анджей Дуда подписал спорный с точки зрения правозащитников законопроект, позволяющий властям приостанавливать предоставление мигрантам международной защиты на 60 дней.
Согласно заявлению премьер-министра Дональда Туска, закон будет принят „без промедления“. По словам Дуды, он необходим, чтобы укрепить безопасность на польских границах.
Польша анонсировала введение ограничений еще в октябре прошлого года. Как тогда объяснял Туск, ограничения призваны остановить поток нелегальной миграции, в создании которого Варшава обвиняет Москву и Минск.
По словам польского премьер-министра, право на убежище эксплуатировалось президентом Беларуси Александром Лукашенко, президентом России Владимиром Путиным и нелегальными перевозчиками людей таким образом, который противоречит самой сути этого права.
Польский законопроект вызвал критику со стороны правозащитных организаций, в том числе Human Rights Watch. По словам представителей организации, в том случае, если эта инициатива будет реализована, ЕС должен будет принять правовые меры против Польши.
В прошлом месяце правозащитники призвали польский парламент отклонить законопроект, заявив, что он „идет вразрез с международными обязательствами Польши и ЕС“ и может „фактически полностью перекрыть польско-белорусскую границу, где польские власти уже осуществляют незаконные и неправомерные выдворения“.
Польский парламент поддержал законопроект в конце февраля. Президент Дуда подписал его в среду 26 марта.
Новое законодательство должно применяться только в исключительных случаях в отношении людей, представляющих угрозу для государственной безопасности. К примеру, групп мигрантов, которые пытаются штурмовать польско-белорусскую границу.
Исключения будут сделаны для несовершеннолетних без сопровождения, беременных женщин, пожилых или больных людей, всех, кто подвергается „реальному риску [нанесения им] серьезного вреда“ при возвращении, а также для граждан стран, обвиняемых в использовании миграции в качестве инструмента (таких как Беларусь).
Туск отверг критику со стороны правозащитных организаций.
„Никто не говорит о нарушении прав человека, права на убежище, мы говорим о том, что не будем удовлетворять ходатайства людей, которые нелегально пересекают границу в группах, организованных Лукашенко“, — заявил он в октябре 2024 года.
В 2021 году на польско-белорусской границе возник миграционный кризис из-за наплыва нелегальных мигрантов из третьих стран — в основном, из стран Ближнего Востока и Африки. С похожей проблемой столкнулись также Литва, Латвия и Финляндия.
Европейский союз тогда заявлял, что миграционный кризис на границе Беларуси с Польшей и странами Балтии намеренно спровоцировал Александр Лукашенко, который, по мнению Брюсселя, таким образом пытался отомстить Западу за санкции, введенные после подавления протестов против фальсификации президентских выборов в 2020 году.
Власти Польши заявляли, что считают ответственным за организацию миграционного кризиса на границе Польши с Беларусью российского президента Владимира Путина. Прежний премьер Польши Матеуш Моравецкий называл Лукашенко „исполнителем заказа Москвы“.
Власти Беларуси и России свою причастность к нелегальной миграции тогда последовательно отрицали.
В начале января этого года СМИ со ссылкой на польскую пограничную службу писали, что количество попыток пересечения границы из Беларуси в Польшу сократилось более чем на 50% во второй половине 2024 года. Согласно информации службы, за весь 2024 год было зафиксировано 30 090 попыток незаконного пересечения границы со стороны Беларуси.
В прошлую субботу, 22 марта, премьер-министр Дональд Туск заявил, что службы безопасности Польши предотвращают 98% незаконных пересечений границы с Беларусью и добиваются значительных успехов в задержании перевозчиков мигрантов.
Польские власти направили тысячи военнослужащих и пограничников для охраны границы с Беларусью и построили стальной забор высотой 5,5 м на протяжении 186 км границы, где порой скапливалось по несколько тысяч мигрантов.
По оценкам правозащитных групп, с 2021 года на границе между Беларусью и Польшей, Литвой и Латвией погибло более ста человек.