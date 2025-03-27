Польша сможет отказывать в убежище мигрантам, въезжающим через Беларусь

По словам польского премьер-министра, право на убежище эксплуатировалось президентом Беларуси Александром Лукашенко, президентом России Владимиром Путиным и нелегальными перевозчиками людей таким образом, который противоречит самой сути этого права.

Польша анонсировала введение ограничений еще в октябре прошлого года. Как тогда объяснял Туск, ограничения призваны остановить поток нелегальной миграции, в создании которого Варшава обвиняет Москву и Минск.

Согласно заявлению премьер-министра Дональда Туска, закон будет принят „без промедления“. По словам Дуды, он необходим, чтобы укрепить безопасность на польских границах.

Новое законодательство должно применяться только в исключительных случаях в отношении людей, представляющих угрозу для государственной безопасности. К примеру, групп мигрантов, которые пытаются штурмовать польско-белорусскую границу.

В прошлом месяце правозащитники призвали польский парламент отклонить законопроект, заявив, что он „идет вразрез с международными обязательствами Польши и ЕС“ и может „фактически полностью перекрыть польско-белорусскую границу, где польские власти уже осуществляют незаконные и неправомерные выдворения“.

Польский законопроект вызвал критику со стороны правозащитных организаций, в том числе Human Rights Watch. По словам представителей организации, в том случае, если эта инициатива будет реализована, ЕС должен будет принять правовые меры против Польши.

Исключения будут сделаны для несовершеннолетних без сопровождения, беременных женщин, пожилых или больных людей, всех, кто подвергается „реальному риску [нанесения им] серьезного вреда“ при возвращении, а также для граждан стран, обвиняемых в использовании миграции в качестве инструмента (таких как Беларусь).

Туск отверг критику со стороны правозащитных организаций.

„Никто не говорит о нарушении прав человека, права на убежище, мы говорим о том, что не будем удовлетворять ходатайства людей, которые нелегально пересекают границу в группах, организованных Лукашенко“, — заявил он в октябре 2024 года.