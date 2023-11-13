Польша развернула новый танковый батальон у границы Беларуси

Батальон будет включен в состав 1-й пехотной дивизии. По словам Блащака, задачей нового подразделения будет "сдерживание агрессора и обеспечение безопасности, если мы посмотрим на направления нападения с востока".

Польша начала формирование 1-й пехотной дивизии в сентябре 2022 года. Новый танковый батальон начнет работу в Чартаеве вблизи границы с Беларусью в районе Бреста. По плану властей дивизия будет состоять из 12 воинских частей, четырех бригад, артиллерийской бригады, четырех полков и трех специальных батальонов. Численность дивизии должна превысить 30 тыс. человек, она будет оснащена, в том числе американскими танками Abrams и южнокорейскими танками K2 Black Panther.