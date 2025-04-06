Польша развернула авиацию близ границы с Украиной

После российских авиаударов на западе Украины вооруженные силы Польши направили военную авиацию для защиты польского воздушного пространства близ восточной границы. Об этом оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило в воскресенье, 6 апреля, в соцсети X.

Задействованы ВВС Польши и союзников по НАТО

„В связи с активной деятельностью дальней авиации Российской Федерации, наносящей удары по объектам, расположеным в том числе на западе Украины, в нашем воздушном пространстве начала действовать польская и союзная авиация“, - указало польское командование.