Польша призывает ЕС противостоять дезинформации вместе с США

Польша призывает Европейский Союз запустить в США кампанию, которая укажет американцам на важность сотрудничества. „В этот критический момент в истории крайне важно, чтобы мы сообща приняли быстрые и решительные меры с целью усилить трансатлантические связи с помощью стратегических коммуникаций в США касательно ЕС“, - говорится в документе, подготовленном к встрече глав МИД стран Евросоюза. Агентство Reuters привело выдержки из него в субботу, 20 июля.
В преддверии выборов президента Соединенных Штатов необходимы такие шаги, как „расширение масштабов разоблачения российской дезинформации“, в том числе на предварительной стадии, а также „запуск кампаний, которые проясняют нынешнее положение Европы, преимущества дипломатии, коллективной безопасности и открытого общества“, отмечается далее. „Нам нужно напомнить американской публике, особенно молодому поколению, о результатах, которые экономике США принесло наше партнерство, продолжающееся десятилетиями“, - добавляют авторы документа.