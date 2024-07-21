2024.07.21 15:00

Польша призывает ЕС противостоять дезинформации вместе с США

 
Deutsche welle
Lenkijos ir ES vėliava
Lenkijos ir ES vėliava
ФОТО: AFP / Scanpix

Перед выборами президента США Варшава считает нужным расширить борьбу с возможной дезинформацией из РФ и указать американцам на положение Европы и плюсы коллективной безопасности, пишет Reuters.

Польша призывает Европейский Союз запустить в США кампанию, которая укажет американцам на важность сотрудничества. „В этот критический момент в истории крайне важно, чтобы мы сообща приняли быстрые и решительные меры с целью усилить трансатлантические связи с помощью стратегических коммуникаций в США касательно ЕС“, - говорится в документе, подготовленном к встрече глав МИД стран Евросоюза. Агентство Reuters привело выдержки из него в субботу, 20 июля.

В преддверии выборов президента Соединенных Штатов необходимы такие шаги, как „расширение масштабов разоблачения российской дезинформации“, в том числе на предварительной стадии, а также „запуск кампаний, которые проясняют нынешнее положение Европы, преимущества дипломатии, коллективной безопасности и открытого общества“, отмечается далее. „Нам нужно напомнить американской публике, особенно молодому поколению, о результатах, которые экономике США принесло наше партнерство, продолжающееся десятилетиями“, - добавляют авторы документа.

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Источник
Deutsche welle
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Delfi
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