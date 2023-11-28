Польша обратилась к Украине с предложениями по разблокировке границы

Эти предложения включают пропуск пустых польских фур из Украины в Польшу вне электронной очереди и обращение в Еврокомиссию с просьбой проанализировать последствия реализации соглашения о либерализации транспортных перевозок из Украины, передает Укринформ.
Как отмечается в письме, одной из причин блокады польскими перевозчиками границы является введение украинской стороной электронной очереди. Это привело к увеличению времени ожидания на границе транспортных средств из ЕС, которые возвращаются пустыми из Украины. "Это делает невозможным выполнение дальнейших заказов и снижает конкурентоспособность компаний. Кроме того, по мнению протестующих, новая система допускает неравное отношение к перевозчикам из Украины и Польши", - подчеркивает польское министерство.
В этом контексте министр Адамчик призвал срочно принять меры по выполнению требований польских автоперевозчиков, за которые отвечает украинская сторона.
"Речь идет об исключении обязательной регистрации в электронной очереди транспортных средств, которые возвращаются из Украины в ЕС без груза, по крайней мере, на двух пунктах пропуска: Устилуг-Зосин и Нижанковичи - Мальховице", - говорится в письме.
Польский министр также обратился к Еврокомиссару по транспорту Адины Валеан с просьбой создать совместный комитет, чтобы проанализировать влияние соглашения о либерализации транспортных перевозок с Украиной (действует с 1 июля 2022 года) на рынок автомобильных перевозок ЕС.
Министр Адамчик призвал Еврокомиссара Валеан и президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен поддержать его призыв к украинскому правительству по делу об электронной очереди для водителей из ЕС. Польша также готовит представление о том, чтобы во время заседания Совета ЕС по вопросам транспорта 4 декабря в Брюсселе вопрос соглашения по либерализации транспортных перевозок из Украины был одной из основных тем переговоров.
Как сообщил Укринформ, забастовка привела к полной остановке движения на трех пограничных пунктах пропуска между Польшей и Украиной. На границе образовались очереди из украинских грузовиков по несколько километров, время ожидания достигает 10 дней.