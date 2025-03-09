Польша может заменить Starlink для ВСУ другим оператором

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на заявление миллиардера Илона Маска, который назвал систему Starlink „костяком украинской армии“ и намекнул на ее отключение. „Starlink для Украины оплачивается польским министерством цифровых технологий и стоит около 50 миллионов долларов в год. Если SpaceX окажется ненадежным, мы будем вынуждены искать других поставщиков“, - написал Сикорский в соцсети Х в воскресенье, 9 марта.
За несколько часов до этого в ходе дискуссии в той же соцсети с пользователем Адамом Ловицем, попросившим Маска „прекратить нести чушь“, а также упрекнувшим его в излишних симпатиях к РФ и ее президенту Владимиру Путину, миллиардер „парировал“, что его системы Starlink играют ключевую роль в боевых действиях в оборонительной войне Украины.
„Моя система Starlink - это костяк украинской армии. Вся их передовая линия рухнет, если я ее отключу“, - написал с недавних пор глава департамента эффективности правительства США (DOGE). Он добавил, что его „тошнит“ от продолжающейся многие годы и зашедшей в тупик „бойни, в которой Украина неизбежно проиграет“, не уточнив при этом, рассматривает ли он всерьез возможность отключения Вооруженных сил Украины (ВСУ) от спутников.
В ЕС уже ищут альтернативу услугам Маска
В конце февраля уже появлялись сообщения о вероятном отключении в Украине интернета Starlink, предоставляемом компанией Маска SpaceX, в случае неудачи переговоров о сделке с природными ресурсами. По данным Reuters, спецпредставитель президента США по Украине и РФ Кит Келлог на переговорах в Киеве пригрозил „неминуемым отключением работы“ Starlink, если не будет подписан договор о редкоземельных металлах. После этого Маск отрицал такую возможность.
Между тем в Европе обсуждается замена американского Starlink в Украине на альтернативного оператора. По данным Reuters, франко-британская группа Eutelsat ведет переговоры с ЕС о том, чтобы ее спутники OneWeb в перспективе заменили Starlink в Украине. „Мы обмениваемся мнениями с ЕС о том, как мы можем внести свой вклад в расширение усилий Украины“, - сказал представитель Eutelsat, добавив, что у компании есть геостационарные спутниковые мощности, подходящие для некоторых приложений в регионе.
Ранее Евросоюз уже обсуждал с Украиной возможность использования Govsatcom в качестве возможной альтернативы Starlink.