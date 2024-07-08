Польша и Украина подписали соглашение по безопасности

В Польше появится „Украинский легион“

Киев и Варшава также договорились создать на территории Польши „Украинский легион“ для подготовки личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Присоединиться к этому легиону смогут граждане Украины, находящиеся в Польше и других странах.

„Мы зафиксировали в нашем с Польшей соглашении о безопасности формирование и подготовку украинского легиона - нового добровольческого военного подразделения. У нас есть очень позитивный опыт украино-польско-литовской бригады. И именно на основе такого опыта мы дадим возможность именно гражданам Украины, которые сейчас находятся в Польше, Литве и других странах ЕС добровольно присоединиться к обороне Украины“, - объяснил Владимир Зеленский.