Польша и страны Балтии предлагают запретить импорт СПГ из РФ

Кроме того, Польша и страны Балтии предлагают запретить научное сотрудничество и финансирование совместных научных исследований. Среди других предложений четырех стран - дальнейшие меры борьбы с обходом санкций, ужесточение ограничений в авиационной сфере и расширение списка запрещенной продукций, используемой для производства дронов.

В 2023 году страны Европейского Союза увеличили импорт СПГ из России на 40 процентов по сравнению с довоенным периодом, писало агентство Reuters. Крупнейшими импортерами стали Испания и Бельгия. Министр энергетики Испании Тереза ​​Рибера тогда заявила Reuters, что российский СПГ станет темой переговоров ЕС о санкциях.

Обсуждение 13-го пакета санкций