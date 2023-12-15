Польша: Ханука в парламенте

Польские лидеры - президент Анджей Дуда и спикер праламента Шимон Головня присоединились к членам еврейской общины на праздновании Хануки.

Присутствие главы государства и других высших должностных лиц в зале Сейма стало сигналом нетерпимости к проявлению антисемитизма.

Во вторник ультраправый депутат загасил огнетушителем ханукальные свечи в здании парламента. Находящийся в Брюсселе на саммите Европейского союза премьер-министр Дональд Туск решительно осудил инцидент. Спикер Сейма назвал произошедшее актом "хамства, агрессии, глупости".