Польша готова к совместному производству оружия с Украиной

Премьер-министр Польши Дональд Туск в понедельник начал свой визит в Украину, заявив, что хочет укрепить отношения между Польшей и Украиной после нескольких месяцев политических трений между военными союзниками.

"Нет более важного вопроса, чем поддержка Украины в ее военных усилиях – это вопрос номер один", – заявил Туск в понедельник в интервью польскому телеканалу.

Визит Туска в Киев совпал с праздником Дня единства Украины, который отмечается в честь объединения западной и восточной Украины в 1919 году.

Туска в Киеве встретил украинский премьер-министром Денис Шмыгаль. Также прошли переговоры Туска и президента Украины Владимира Зеленского.

Украина и Польша смогут решить проблемные вопросы между двумя странами, включая вопросы, связанные с недавними протестами на польской границе, заявил Зеленский по итогам встречи.