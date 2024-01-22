Польша готова к совместному производству оружия с Украиной

 
"Голос Америки"
Donaldas Tuskas
Donaldas Tuskas
ФОТО: EPA - ELTA

Польша и Украина готовы завершить переговоры об инвестициях в совместное производство оружия и боеприпасов, заявил в понедельник новый премьер-министр Польши Дональд Туск, после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в понедельник начал свой визит в Украину, заявив, что хочет укрепить отношения между Польшей и Украиной после нескольких месяцев политических трений между военными союзниками.

"Нет более важного вопроса, чем поддержка Украины в ее военных усилиях – это вопрос номер один", – заявил Туск в понедельник в интервью польскому телеканалу.

Визит Туска в Киев совпал с праздником Дня единства Украины, который отмечается в честь объединения западной и восточной Украины в 1919 году.

Туска в Киеве встретил украинский премьер-министром Денис Шмыгаль. Также прошли переговоры Туска и президента Украины Владимира Зеленского.

Украина и Польша смогут решить проблемные вопросы между двумя странами, включая вопросы, связанные с недавними протестами на польской границе, заявил Зеленский по итогам встречи.

"Мы обсудили с премьер-министром Польши, что все критические вопросы, которые существуют, могут быть решены на уровне правительств, и работа над этим начнется в ближайшее время", – сказал Зеленский на совместном пресс-брифинге с Туском после переговоров в Киеве.

Правительство Туска изучает возможность производства большего количества боеприпасов и военного оборудования в рамках нового пакета помощи Украине. Об этом заявил на прошлой неделе министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Варшава стала ключевым союзником Украины после российского вторжения в феврале 2022 года, активно лоббируя у западных союзников выделение Киеву большей финансовой и военной поддержки. С начала войны в Украине Польша приняла более миллиона украинских беженцев.

Отношения между двумя странами ухудшились в последние месяцы из-за блокады польскими дальнобойщиками общей границы, которая угрожала сократить ВВП Украины.

Польские водители грузовиков заблокировали пограничные КПП с Украиной в ноябре, заявив о нечестной конкуренции со стороны украинских коллег.

Польские водители блокируют несколько пунктов пересечения границы с Украиной с 6 ноября. Они требуют от Европейского Союза восстановить систему, при которой украинским компаниям нужно было получать разрешения для работы в странах блока, а европейским дальнобойщикам – для въезда в Украину.

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"Голос Америки"
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