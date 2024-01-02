Половина подписанных Путиным за год указов были секретными

Указы президента нумеруются последовательно, а "счетчик" сбрасывается в начале каждого года. Таким образом, посчитав количество пропущенных номеров, можно понять, сколько из указов были секретными, пишет "Медиазона". В 2022 году на фоне вторжения в Украину доля таких секретных указов выросла до 45 процентов. В 2023 году этот показатель достиг рекордных 49,5 процента. Секретные указы, в том числе используются для награждения военных и для помилования завербованных на войну осужденных.