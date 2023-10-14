Политолог – о ситуации в Польше: звучат тревожные предупреждения

Чего ожидать и на что надеется? Об этом в программе Новостного радио "Актуальное интервью" рассказал политолог Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Мариуш Антонович.

Слышны опасения, что предстоящие выборы будут непрозрачными. Однако, по словам Антоновича, нет никаких признаков того, что власти пытаются сделать что-то подобное или как-то иначе манипулировать выборным процессом. "Наблюдатели будут, и, опять же, нет никаких сигналов о том, что международным наблюдателям каким-то образом мешают наблюдать и следить за всей ситуацией", – сказал политолог. По его словам, можно заметить и некоторые другие особенности предстоящих выборов.