Politico: Жданок чаще всех остальных евродепутатов голосовала против резолюций с критикой России

Подавляющее большинство других депутатов из этого списка — представители стран Западной Европы преимущественно из крайне правых и крайне левых партий. Например, один из лидеров „Альтернативы для Германии“ Максимилиан Кра 10 раз проголосовал против резолюций, три раза воздержался и еще трижды не участвовал в голосовании. Нидерландский ультраправый депутат Марсель де Грааф, который вместе с Кра угодил в скандалы вокруг кремлевского пропагандистского проекта Voice of Europe и предполагаемого сотрудничества их помощника с китайской разведкой, был еще радикальнее: 12 голосов против и четыре пропущенных голосования.