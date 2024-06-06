Politico: Украина недовольна темпами подготовки пилотов F-16

Украинские власти требуют от США и других стран ускорить подготовку своих пилотов для истребителей F-16. Об этом сообщило издание Politico в четверг, 6 июня. По словам украинских чиновников, при нынешнем процессе подготовки выпускается недостаточно летчиков для управления боевыми самолетами, которые Киев вскоре получит в качестве военной помощи, пишет Politico.

В США не хватает для обучения украинских пилотов