Politico: страны ЕС утилизировали вакцины от коронавируса на сумму не менее 4 млрд евро

Politico основывает свой анализ на заявлениях властей и сообщениях журналистов из 19 стран Европы. У исследования есть ряд ограничений, признают журналисты: в частности, сведения об утилизации вакцин были обнародованы в разное время, а восемь государств ЕС (в том числе Франция, Польша и Латвия) не сообщали об уничтоженных препаратах вовсе.

Расчеты показывают, что по самым консервативным оценкам в тех странах ЕС, которые предоставляли соответствующие сведения, были утилизированы не менее 215 млн доз. Если на основе этих данных смоделировать ситуацию во всех 27 государствах блока, то речь может идти о 312 млн прививок.

В среднем, подсчитали журналисты, каждая страна Евросоюза выбросила 0,7 дозы вакцины от коронавируса на человека. Самый высокий показатель зарегистрирован в Эстонии, где власти утилизировали 1,1 вакцину на человека. В Литве уничтожили почти половину всех закупленных прививок.