Politico: премьер Китая не стал встречаться с Зеленским в Давосе

Китай, однако, не принял участия в прошедшей в Давосе встрече советников по национальной безопасности, посвящённой путям завершения войны в Украине, а Ли Цян не встретился с Зеленским. Как пишет Politico, это стало ещё одним знаком того, что Пекин поддерживает Москву и не намерен оказывать давление на Россию с целью побудить её завершить войну. Источники издания в администрации США утверждают, что Китай отказался от встречи сознательно, отвергнув запрос Украины, и речь не идёт о простом "несовпадении графиков". Источник в украинской делегации сказал, что украинская сторона не просила о встрече. Официальный Пекин, как и Киев, это не комментировали.