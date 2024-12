Politico назвало самым влиятельным европейцем года Джорджу Мелони. В рейтинг также вошли Каллас, Рютте и Путин

Остальные участники списка разделены на три группы по девять человек: „Деятели“ (The Doers), „Мечтатели“ (The Dreamers) и „Разрушители“ (The Disrupters). Каждая из них символизирует „разные типы власти“: тех, кто навязывает свою волю, кто высказывает смелые идеи и кто меняет статус-кво соответственно. В прошлом году Мелони была признана главным „деятелем“, в позапрошлом — главным „разрушителем“.