Politico назвало самым влиятельным европейцем года Джорджу Мелони. В рейтинг также вошли Каллас, Рютте и Путин

Самым влиятельным „деятелем“ в новом рейтинге Politico признало главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. „Всего пять лет назад она была слабым министром в правительстве Меркель, ее выбор был неожиданным компромиссом, который встретили циничными ухмылками и ожиданиями, что она станет марионеткой национальных лидеров в Париже и Берлине. Однако за первый срок во главе Еврокомиссии фон дер Ляйен столкнулась с такими серьезными кризисами, как пандемия и вторжение РФ в Украину, и каждый раз выходила из них все сильнее, превратив то, что ее предшественники определяли как скучную бюрократическую должность, в гораздо более политическую (и влиятельную) позицию“, — пишет Politico.