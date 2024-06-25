2024.06.25 16:48

Politico: лидеры стран ЕС договорились о назначении Каи Каллас главой евродипломатии

 
rus.delfi.ee
Kaja Kallas
Kaja Kallas
ФОТО: ODD ANDERSEN | AFP / Scanpix

Европейские влиятельные СМИ сообщили, что главы государств и правительств стран Евросоюза договорились о выдвижении Урсулы фон дер Ляйен на второй срок на пост главы Еврокомиссии (ЕК), а также о назначении премьера Эстонии Каи Каллас главой евродипломатии, а экс-премьера Португалии Антониу Кошты - председателем Евросовета, пишет rus.err.ee со ссылкой на Politico.

Лидеры стран ЕС, представляющие крупнейшие партии в Европарламенте, согласовали кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на новый срок на посту главы Еврокомиссии, сообщают немецкие Frankfurter Allgemeine Zeitung и dpa, а также Politico со ссылкой на источники во властных структурах Евросоюза.

Как передает „Медуза“ со ссылкой на Politico, европейскую дипломатию возглавит Кая Каллас - премьер-министр Эстонии. На посту Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каллас сменит Жозепа Борреля, занимавшего его с декабря 2019 года.

На пост председателя Евросовета согласована кандидатура бывшего премьер-министра Португалии Антониу Кошты. Он сменит Шарля Мишеля.

27 июня кандидатуры фон дер Ляйен, Каллас и Кошты будут представлены всем главам стран-членов ЕС, которые соберутся на саммит в Брюсселе.

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