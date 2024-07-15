Politico: главы МИД стран Евросоюза бойкотируют саммит по иностранным делам, который организует Орбан

По данным издания, министры намерены пойти на такой шаг в ответ на „мирные“ визиты премьер-министра Виктора Орбана в Москву и Пекин, состоявшиеся ранее в этом месяце вскоре после начала венгерского председательства в ЕС. Главы МИД опасаются, что в случае участия в форуме в Будапеште они станут „реквизитом“ на „очередном пропагандистском шоу“.