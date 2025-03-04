Politico: ЕС приостановил работу над пакетом военной помощи Украине на 20 млрд евро из-за возражений Венгрии

О разработке этого пакета 21 февраля рассказали дипломатические источники Politico и Bloomberg. В пакет должны были войти, в частности, артиллерийские снаряды, системы ПВО, ракеты.

Сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план по „перевооружению Европы“, предполагающий выделение 800 млрд евро на оборону стран Европы в ближайшие годы. 650 из этих 800 млрд будут обеспечены повышением оборонных расходов на 1,5% ВВП в течение четырех лет. 150 млрд будут предоставлены странам Европы в виде займов.