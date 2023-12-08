Politico: ЕС передал Китаю список компаний, обходящих санкции

По информации журналистов, в поле зрениях ЕС находятся не менее 13 базирующихся в Китае компаний, которые, как подозревают в ЕС, "играют определенную роль в обходе санкций", введённых в ответ на российское военное вторжение в Украину. При отсутствии конкретных шагов от Пекина, ЕС уже на следующей неделе обсудит возможные санкции в отношении этих компаний, не исключил Мишель.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая отвечает за разработку предстоящего пакета санкций, заявила, что попросила Си Цзиньпина "предотвратить любые попытки России подорвать воздействие санкций".

В сообщении китайского государственного агентства "Синьхуа" не говорится , как отреагировал на эти призывы Си Цзиньпин, но процитированы слова председателя КНР о том, что Пекин и Брюссель должны "усилить взаимопонимание и должным образом разрешать разногласия путем конструктивного диалога".