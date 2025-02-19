Politico: ЕС готовит 6 млрд евро военной помощи Украине

Предполагается, что увеличение военной поддержки поможет Украине укрепить свои войска, сдержать атаки РФ на линии фронта и защитить города от воздушных атак на фоне того, что Киев готовится к мирным переговорам. Это также может укрепить аргументы в пользу включения ЕС в переговорный процесс, пишет издание.

По данным его источников, в пакет будет включено „все“ - от 1,5 млн артиллерийских снарядов до систем ПВО. 6 млрд евро - минимальная сумма помощи, она может быть увеличена до 10 млрд и более, если страны найдут соответствующие средства в своих запасах, заявили собеседники Politico.

Страны ЕС готовят пакет военной помощи Украине, который станет одним из крупнейших с начала полномасштабного вторжения РФ в страну. Ожидается, что детали о помощи на сумму не менее 6 млрд евро будут представлены общественности на фоне визита членов Еврокомиссии в Киев в годовщину начала войны РФ против Украины , пишет во вторник, 18 февраля, со ссылкой на трех неназванных европейских дипломатов издания Politico .

Рубио пообещал ЕС участие в переговорах по Украине

Перед прошедшей в Эр-Рияде встречей представителей США и РФ глава российского МИД Сергей Лавров раскритиковал идею участия ЕС в переговорах о завершении войны РФ против Украины.

„Я не знаю, что им делать за переговорным столом. Если они будут вот так выцыганивать какие-то лукавые идеи про заморозку конфликта, а сами по обычаю своему и по своему нраву и привычкам будут иметь в виду продолжение войны, то зачем их туда приглашать“, - заявил российский министр.

Однако госсекретарь США Марко Рубио с позицией Лаврова не согласился. По его словам, ЕС должен быть участником переговоров, так как вводил санкции против Москвы за ведение войны.