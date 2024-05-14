Politico: Битва за Харьков станет решающей для исхода войны

Наступление российских войск в Харьковской области является началом решающей битвы, которая может стать переломным моментом для исхода войны, считает американское издание Politico. На карту поставлено не только сохранение Киевом контроля над вторым по величине городом Украины, но и решимость Запада в поддержке Украины, обороняющейся от российского вторжения, пишет газета в понедельник, 13 мая.

Politico отмечает, что давно ожидавшаяся попытка РФ прорвать украинскую оборону в мае-июне уже началась. Российский президент Владимир Путин, по всей видимости, хочет воспользоваться окном возможностей до того как в Украину прибудет новое западное оружие и боеприпасы, указывается далее.

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