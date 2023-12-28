Politico: Администрация США обсуждает с Украиной переход к глубокой обороне

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на нескольких неназванных американских и европейских чиновников.

По их словам, эти изменения направлены на усиление позиций Киева и формирование "сильной руки" в случае переговоров с Москвой.

Как отмечает Politico, официальных изменений в риторике Белого дома не произошло, но сейчас США обсуждают с украинскими властями вариант занятия более глубоких оборонительных позиций, который включает в себя усиление противовоздушной обороны и строительство заграждений на линии фронта, а также противотанковых заграждений и рвов вдоль границы Украины с Беларусью.

Ранее о том, что в Пентагоне советуют Украине в течение 2024 года придерживаться стратегии "удерживать и строить", писала The New York Times.