Полиция в Тбилиси разогнала палаточный лагерь протестующих

В Тбилиси силы подразделений спецназа МВД Грузии разогнали митингующих, которые палатками заблокировали движение по проспекту возле здания государственного университета в центре города. Начались столкновения протестующих с полицией, есть задержанные, сообщили грузинские СМИ во вторник, 19 ноября.

Согласно сообщениям, спецназ разобрал баррикады, установленные возле здания, и координировал эвакуацию автомобилей, с помощью которых демонстранты блокировали дороги. В результате силовики полностью очистили проспект Чавчавадзе, оттеснив демонстрантов к расположенному рядом проспекту Меликишвили, где находятся лидеры оппозиции. Те пока не комментируют ситуацию.

Протесты оппозиционеров