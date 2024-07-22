Полиция Украины объявила в розыск подозреваемого в убийстве Фарион

Его личность пока не установлена, однако полиция опубликовала фото и видео подозреваемого, которые сделаны недалеко от места убийства. На кадрах молодой человек в красной футболке, чёрных штанах, панаме и с надетыми на глаза спортивными солнцезащитными очками. Именно так соседи Фарион описывали мужчину, который, по их словам, в течение недели находился рядом с местом жительства политика, предположительно выслеживая будущую жертву.