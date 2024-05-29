Полиция провела обыски в зданиях Европарламента по делу о связях с Россией

Обыск прошёл на рабочих местах и в доме помощника крайне правого депутата от Нидерландов Марселя де Граафа Гийома Прадура. Раньше он работал помощником депутата правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Максимилиана Кра.

В сообщении бельгийской прокуратуры сказано, что обысканный мог играть важную роль в связях неназванных евродепутатов с изданием Voice of Europe, которое Евросоюз включил в санкционные списки за распространение кремлёвских нарративов и дезинформации о событиях в Украине.

Де Грааф написал в твиттере, что его помощника об обысках никто не предупреждал и полиция с ним не связывалась. Он заявил, что считает, что следствие преследует "Альтернативу для Германии" перед выборами в Европарламент. В редакции Voice of Europe обвинения ЕС отрицают и заявляют, что санкции против них нарушают свободу слова.