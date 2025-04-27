2025.04.27 13:53

Полиция не считает терроризм причиной трагедии в Ванкувере

 
Deutsche Welle
Kanados policija
Kanados policija
ФОТО: Jeff Mcintosh | Zuma Press / Scanpix

Число жертв наезда автомобиля на посетителей фестиваля филиппинского землячества в канадском Ванкувере увеличилось до 11, десятки человек получили ранения, в некоторых случаях серьезные. Об этом в воскресенье, 27 апреля, сообщила местная полиция, уточнив, что не рассматривает терроризм в качестве причины происшествия.

По информации властей, 30-летний водитель автомобиля, въехавшего в толпу людей, имел проблемы с психикой и неоднократно „взаимодействовал с полицией“. Он был задержан прохожими еще до прибытия полицейских. Следственные действия продолжаются.

Премьер-министр Канады Марк Карни, ссылаясь на оценку правоохранительных органов, назвал наезд на людей в Ванкувере „нападением“, в котором автомобиль использовался в качестве оружия. Однако, по его словам, нет указаний на то, что угроза для канадцев сохраняется.

Трагедия на уличном фестивале в Ванкувере

По данным полиции, автомобиль въехал в толпу в Ванкувере на западе Канады вечером 26 апреля, около 20.00 по местному времени (06.00 мск 27 апреля). Это произошло неподалеку от Восточной 41-й авеню и Фрейзер-стрит, где проходил уличный фестиваль в честь Дня Лапу-Лапу, который отмечают представители филиппинского землячества. Праздник установлен в честь вождя острова Мактан Лапу-Лапу, который считается одним из первых филиппинских борцов с испанскими колонизаторами.

За несколько часов до случившегося Новая демократическая партия Канады провела на фестивале предвыборное мероприятие.

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Deutsche Welle
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