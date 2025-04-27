Полиция не считает терроризм причиной трагедии в Ванкувере

По информации властей, 30-летний водитель автомобиля, въехавшего в толпу людей, имел проблемы с психикой и неоднократно „взаимодействовал с полицией“. Он был задержан прохожими еще до прибытия полицейских. Следственные действия продолжаются.
Премьер-министр Канады Марк Карни, ссылаясь на оценку правоохранительных органов, назвал наезд на людей в Ванкувере „нападением“, в котором автомобиль использовался в качестве оружия. Однако, по его словам, нет указаний на то, что угроза для канадцев сохраняется.
Трагедия на уличном фестивале в Ванкувере
По данным полиции, автомобиль въехал в толпу в Ванкувере на западе Канады вечером 26 апреля, около 20.00 по местному времени (06.00 мск 27 апреля). Это произошло неподалеку от Восточной 41-й авеню и Фрейзер-стрит, где проходил уличный фестиваль в честь Дня Лапу-Лапу, который отмечают представители филиппинского землячества. Праздник установлен в честь вождя острова Мактан Лапу-Лапу, который считается одним из первых филиппинских борцов с испанскими колонизаторами.
За несколько часов до случившегося Новая демократическая партия Канады провела на фестивале предвыборное мероприятие.