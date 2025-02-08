Полиция молчит, иммигранты боятся. Как живет шведский Эребру после расстрела в школе

Среди погибших — выходцы из Сирии и Боснии. Так говорят местные жители и представители посольств этих двух стран, полиция пока не обнародовала никаких данных о жертвах.

Один из прихожан Касселии, 29-летний Салим Искеф, был в числе тех, кто погиб в результате первого в истории Эребру нападения на школу и самого массового убийства в истории всей Швеции. В вечерней школе для взрослых нападавший убил 10 человек и потом застрелился сам.

Стоя посреди величественного, с высокими сводами, здания церкви, Якоб Касселиа, православный священник из Сирии, глядит на витражи, уходящие под потолок. Потом переводит взгляд на свои ладони. Поправляет золотой крест на груди. „Полиция утверждает, что этот человек действовал в одиночку, — говорит он. — Но эта ненависть, она же откуда-то исходит“.

Во вторник ночью Касселия был с родными Искефа и пытался их утешать. Салим был помолвлен, свадьбу планировали на лето. Его невеста, 24-летняя Карин Элиа, по словам священника, потрясена. „Она в очень мрачном настроении“, — говорит он. На поминальной службе в Эребру в четверг вечером у Элиа случилась истерика, она кричала и плакала, ее пришлось увести из церкви.

„Он просто был хорошим человеком, — говорит священник. — На проблемы не нарывался, относился ко всем очень хорошо и был членом нашей общины“.

Касселия вспоминает, что Искеф был добрым и вдумчивым человеком, всегда готовым помочь своей общине. В Швецию он с мамой приехал из уничтоженного сирийской гражданской войной города Алеппо. Отец его в этой войне погиб. В вечерней школе Рисбергска Искеф изучал шведский язык.

В заявлении, выпущенном в среду, менее чем через сутки после нападения, полиция заявила, что стрелявший вряд ли руководствовался какой-то идеологией. Однако в четверг Анна Бергквист, возглавляющая расследование, похоже, скорректировала это утверждение. „Не знаю, почему они так заявили, я не могу это комментировать, — сообщила она Би-би-си, — мы рассматриваем разные мотивы и обнародуем их, когда будет какая-то определенность“.

Через два дня после нападения стал очевиден дефицит информации от властей. К вечеру четверга полиция все еще не подтвердила личность нападавшего, несмотря на то, что в шведских СМИ уверенно называется имя: Рикард Андерссон, 35 лет, местный житель. Ничего не говорится ни о его возможных мотивах, ни о его жертвах. Нападавший тоже погиб.

Афрам ждала начала урока в коридоре, когда внезапно раздались крики, что в здание проник человек с оружием. Сначала она подумала, что это какая-то шутка — настолько невероятным это казалось. „Мы побежали, потом я услышала выстрелы. Сначала один. Потом — бах-бах-бах — с десяток, наверное, выстрелов. Я так испугалась, что, казалось, у меня сердце остановилось“.

„Мы получаем данные только из СМИ, не понимаю, почему это так, — говорит 36-летняя Нур Афрам, находившаяся в вечерней школе в момент нападения. — Нам нужна информация. Мы не знаем, почему он это сделал, почему выбрал эту школу. Он был больной или дело тут в чем-то другом?“

Шведская полиция обычно осторожно подходит к огласке имен подозреваемых на стадии расследования. Но отсутствие официальных данных подпитывает атмосферу неопределенности и страха в иммигрантских общинах Эребру.

Афрам тоже приехала в Эребру из Сирии, еще ребенком. Теперь у нее уже свои дети и она говорит, что ей страшно отправлять их в школу.

50-летний Заки Айдин преподает в Эребру сирийский язык (его иногда также называют сирским) — это один из диалектов арамейского, который используют христиане в Сирии для богослужений. Среди его учеников — выходцы из Ближнего Востока. „Мы иностранцы. Нам теперь надо быть начеку“, — говорит он.

В классе, который находится в церкви, двери всегда были открыты. Теперь их закрыли. „Вчера я попросил, чтобы кто-нибудь постоял у дверей снаружи и не пускал незнакомцев“, — говорит Айдин.