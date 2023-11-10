Полиция Финляндии: найденный на месте повреждения Balticconnector якорь принадлежит китайскому судну

"Сейчас можно констатировать, что якорь, поднятый со дна моря 24 октября, по техническим данным соотносится с якорем для Newnew Polar Bear", – заявил инспектор уголовной полиции Ристо Лохи.

По его словам, на якоре нашли следы краски, которая нанесена и на газопровод.

Расследование повреждения газопровода Balticconnector продолжается уже месяц.

Центральная криминальная полиция Финляндии 20 октября рассказала, что расследование фокусируется на судне Newnew Polar Bear.